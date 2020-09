Julgamento de homem acusado de matar professora em Corumbá é marcado para outubro

Na ocasião do crime Edevaldo esperou a vítima chegar em casa e a surpreendeu - (Foto: Reprodução)

O julgamento de Edevaldo Costa Leite, 32, réu confesso do assassinato da professora Nádia Sol Neves, no dia 10 de março de 2019, por não aceitar a separação foi marcado para o dia 21 de outubro, às 13h30, no Tribunal do Júri do Fórum de Corumbá.

O assassinato aconteceu no dia do aniversário em sua residência no bairro Universitário em Corumbá, a 424 km de Campo Grande.

Na ocasião do crime Edevaldo esperou a vítima chegar em casa e a surpreendeu. Houve uma discussão e ele pegou uma faca que estava no batente da janela e esfaqueou Nádia 36 vezes. Os golpes atingiram as costas, tórax, rosto e braços.

Conforme informações do Diário Corumbaense, testemunhas ainda disseram que viram o homem arrastando a vítima pelos cabelos para a rua e logo acionaram a Polícia Militar.

Os bombeiros também foram chamados, prestaram o atendimento emergencial e depois a removeram para o pronto-socorro. Em seguida, Nádia foi encaminhada para o centro cirúrgico da Santa Casa de Corumbá, mas não resistiu. Ela deixou duas filhas.

O crime brutal chocou a população. Edevaldo se apresentou à Polícia Civil, foi indiciado por feminicídio e está preso no Estabelecimento Penal Masculino. Ele vai a júri popular e pode pegar de 12 a 30 anos de prisão.

A data do julgamento foi publicada no dia 16 de setembro, do Diário Oficial da Justiça. Todos os protocolos de prevenção à covid-19 vão ser seguidos durante o júri.