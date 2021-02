Juiz nega liberdade para motorista envolvido em acidente que matou dois na Avenida Guaicurus

O acidente aconteceu no dia 4 - (Foto: Robson de Souza/TV Morena)

Foi negado o pedido de liberdade ao jovem, 20, que foi preso por acidente com duas mortes na Avenida Guaicurus em Campo Grande no último dia 4. O juiz Aluízio Pereira dos Santos, da 2ª Vara do Tribunal do Júri, também indeferiu medidas cautelares.

Conforme o boletim de ocorrência, o jovem seguia com a namorada no carro dele, quando o ex-marido dela pareou a moto, bateu no vidro e pediu que ele parasse o veículo. Ele não parou e aumentou a velocidade, batendo mais adiante em outro automóvel que entrava na via.

O carro que entrava na via rodou na pista e foi parar no canteiro central. Nele estavam Jair Fernandes Pereira, que completava 49 anos, e o amigo, Mauro Jorge Pereira Nantes, de 54, que morreram no local.

Os amigos seguiam para um mercado fazer compras para comemorar com churrasco o aniversário de Jair. No entanto, os dois morreram no local da colisão. O carro em que eles estavam ficou destruído.

O rapaz e a namorada tiveram lesões leves. Ele foi socorrido pelo Samu e ela foi tirada do carro e levada para atendimento médico pelo ex. Com informações do portal G1 MS.