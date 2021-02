Jovens se enfrentam em briga generalizada em praça de Corumbá

Minutos antes, uma equipe da PM estava no local realizando fiscalização, porém, a briga teve início logo depois da saída da viatura - (Foto: Reprodução/Diário Corumbaense)

Um grupo de jovens iniciou briga generalizada na praça do Porto Geral de Corumbá, a 352 km de Campo Grande, se estendendo para a rua Manoel Cavassa, nas proximidades de um restaurante que fica nos prédios históricos da região portuária da cidade na noite de ontem (31).

De acordo com o portal Diário Corumbaense mostra o grupo de jovens correndo e se enfrentando com chutes e socos. Até garrafas de vidro foram lançadas. Houve muita gritaria durante a confusão.

Minutos antes, uma equipe da PM estava no local realizando fiscalização, porém, a briga teve início logo depois da saída da viatura.

Em contato com a Polícia Militar, a reportagem foi informada que por volta das 22h30 a guarnição foi acionada via 190. Guarnições seguiram para o porto, mas quando chegaram, a briga havia cessado, mas muita gente permanecia no local.

A PM também mencionou que houve dispersão das pessoas e o fechamento dos estabelecimentos comerciais, pois havia começado o toque de recolher, que vai das 22h até 05h. Por volta das 23h30 foi feito novamente o policiamento ostensivo e preventivo na área portuária.