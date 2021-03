Jovem suspeito de balear adolescente na cabeça é preso em Sidrolândia

Pamela Silveira Saturnino, 17 - (Foto: Divulgação)

A Polícia Civil, através do Setor de Investigações Gerais (SIG) da Delegacia de Sidrolândia, cumpriu mandado de prisão preventiva e prendeu um homem, 23, suspeito pelo homicídio de Pamela Silveira Saturnino, 17, durante troca de tiros em Sidrolândia, a 71 km de Campo Grande.

O crime aconteceu no dia 14 do mês passado, quando uma discussão entre três pessoas em via pública, que resultou em uma troca de tiros e a adolescente foi morta com um tiro na cabeça. Em seguida, foi apresentada uma versão de que um jovem de 17 anos teria feito o disparo. Porém, as investigações apontaram o homem de 23 anos como o autor do crime. A Polícia Civil concluiu durante a investigação que um outro adolescente, que até então era o principal suspeito da morte estava acobertando o verdadeiro culpado.

Diante deste fato, o Delegado de Polícia representou pela prisão preventiva do suspeito e o Poder Judiciário emitiu o mandado de prisão, que foi imediatamente cumprido. O indivíduo foi indiciado pelo crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil e meio cruel.