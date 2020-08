Jovem que afirmou nas redes que "matar polícia era a meta" é identificado pela Polícia Civil

A Polícia Civil identificou o jovem - (Foto: Divulgação)

Um jovem, 18, foi identificado pela Polícia Civil nesta tarde (24) por fazer uma publicação no Facebook fazendo apologia a violência. Ele tinha publicado o comentário: "Matar os 'polícia' é nossa meta hahahah", em referência ao assassinato do policial Joel Benites da Silva na última quinta-feira (20).

A conduta em questão é punível nos termos do art. 287 do Código Penal, por fazer, publicamente, apologia de fato criminoso ou de autor de crime, com pena de detenção, de três a seis meses, ou multa.