Jovem morre após assalto e confronto com a PM à paisana

2º Batalhão de Três Lagoas - (Foto: Divulgação)

Na noite de ontem (9), um homem morreu após tentar assaltar um jovem no bairro Interlagos em Três Lagoas. O crime aconteceu por volta das 18h, quando uma dupla cercou a vítima, apontando uma arma de fogo e roubando o dinheiro, celular e a chave do veículo.

Porém, os envolvidos não contavam com a presença de um policial militar (PM) a paisana pelo local. Ao verificar a cena, o agente se identificou e ordenou para que largasse a arma. O criminoso virou em sua direção, apontou a arma e efetuou três disparos contra o policial. Ao mesmo tempo, o comparsa avançou contra o militar e gritou "você vai morrer". O PM então realizou dois disparos o imobilizando.

No local, a equipe do SAMU realizou tentativas de reanimação do homem, 23, atingindo com três disparos, porém ele morreu no local. Já o segundo, 31, foi transportado pelos Bombeiros ao Hospital Auxiliadora, onde permanecerá na custódia de policiais. A dupla possui vários registros de prática de crimes diversos, além de um deles ser foragido da Justiça.

Durante o exame pericial junto ao corpo, foram encontrados R$ 996 dentro de sua cueca, que era da vítima que foi roubada. Os outros pertences subtraídos também foram arrecadados e devolvidos.