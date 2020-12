Jovem morre ao ter o corpo arremessado a quase 200 metros

A perícia constatou que ele estava em alta velocidade - (Foto: Osvaldo Duarte/Dourados News)

Em um acidente ocorrido nesta madrugada (21) na MS-156, Gislaine Gabriel da Silva, 23, morreu nas proximidades da rotatória do peixe, em Itaporã, a 182 km de Campo Grande. Ela foi arremessada quase 200 por um veículo que estava em alta velocidade.

As informações são que a vítima e um adolescente, 15, estavam em uma motocicleta C100 Biz, pilotada pela mulher, quando acabou o combustível e eles tiveram que empurrar. Em seguida, os dois foram atropelados por um veículo Fiat Siena verde escuro, placas de Sidrolândia. O motorista do veículo alegou que seguia pela estrada e não viu a moto ou as vítimas.

O Corpo de Bombeiros esteve no local e o menor foi encaminhado em estado grave para o Hospital da Vida, já a jovem não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Informações do Dourados News.