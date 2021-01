Jovem leva facada e cai de moto em frente a padaria em Dourados

A vítima foi encaminhada ao Hospital da Vida e permanece em estado grave - (Foto: Adilson Domingos)

Um jovem, 24, foi esfaqueado na manhã de hoje (16) no bairro Jóquei Clube em Dourados, a 198 km de Campo Grande. Ele foi atingido abaixo da axila, do lado esquerdo das costas.

Conforme as informações do portal Dourados News, as primeiras informações indicam que às 7h de hoje ele pilotava uma motocicleta quando deu um grito perto de alguns populares e caiu na frente de uma padaria na Rua Assis.

Ao se aproximarem, as pessoas perceberam o ferimento e acionaram o 2º GBM (Grupamento de Bombeiros Militar), que enviou equipe ao local. A vítima foi encaminhada ao Hospital da Vida e permanece em estado grave.