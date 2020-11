Jovem grava vídeo tirando sarro e fumando maconha atrás de viatura da PM

No veículo estavam duas crianças sem nenhum equipamento de segurança - (Foto: Reprodução)

Na tarde de ontem (18) um homem, 22, foi preso pouco depois de gravar e divulgar nas redes sociais um vídeo onde ele aparece fazendo uso de maconha atrás de uma viatura da Polícia Militar em Três Lagoas, a 309 km de Campo Grande.

No vídeo de oito segundos o homem tira sarro da PM. "Em Três Lagoas 'nois' 'tá' assim óh fumando um baseado, óh. Óh a [...] da polícia aqui, nossa amiga... Ôh 2º DP, 'tamo junto'". Em pouco tempo o vídeo se propagou, e ao ser assistido pela PM, o jovem rapidamente foi identificado.

Por volta das 15h, uma equipe visualizou o suspeito circulando com o veículo GM/Celta de cor preta pela Avenida Rafael de Haro e realizou a abordagem, e logo tiveram certeza da autoria em razão do condutor ainda estar com as mesmas roupas que aparece no vídeo.

No veículo estavam duas crianças sem nenhum equipamento de segurança, sendo uma delas de três anos no banco da frente e um bebê de 10 meses sentado no assoalho, ambas entregues à avó paterna.

O acusado confessou ter feito uso de maconha enquanto dirigia e produzia o vídeo, e em busca no veículo um outro cigarro de maconha foi encontrado e apreendido.

Diante do ocorrido, foram elaborados os procedimentos de trânsito e o acusado foi apresentado na delegacia e vai responder pela apologia ao crime, conduzir veículo sob influência de substância psicoativa que determine dependência e portar drogas.