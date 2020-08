Jovem é preso por agredir companheira de 14 anos no interior

Em um momento de descuido do suspeito, a vítima conseguiu sair de casa por volta de 15h, indo imediatamente à Delegacia. - ( Foto: Polícia Militar MS)

Na tarde de segunda-feira (3), um jovem de 18 anos, suspeito de praticar os crimes de lesão corporal dolosa e cárcere privado contra a companheira de 14 anos, foi preso em flagrante, pela Polícia Civil de Ribas do Rio Pardo. De acordo com informações o suspeito e a vítima estavam morando juntos por aproximadamente sete meses.

Segundo relatos, no período da manhã, o casal teve uma discussão, o que gerou irritação por parte do suspeito. Foi quando o jovem de 18 anos começou a desferir socos no rosto e na cabeça da vítima. Depois de ser agredida, a vítima tentou sair da residência, mas foi puxada pelos braços e jogada na cama, tendo sofrido, ainda, vários arranhões.

O suspeito trancou todas as portas de casa e manteve a vítima em cárcere privado, impedindo-a de sair do local para pedir socorro e, até mesmo, procurar a Polícia.

Em um momento de descuido do suspeito, a vítima conseguiu sair de casa por volta de 15h, indo imediatamente à Delegacia. A adolescente apresentou-se bastante machucada.

Os investigadores, acompanhados da Autoridade Policial, realizaram diversas diligências, e localizaram o agressor na casa de sua mãe. O rapaz foi encaminhado à unidade policial para as providências cabíveis. Ele está custodiado à disposição da justiça.