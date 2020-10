Jovem é preso em flagrante traficando drogas no município de Bataguassu

O jovem confessou que vendia drogas e que fazia a negociação por mensagens - (Foto: Divulgação/Polícia Militar MS)

Na madrugada deste domingo (18), a Polícia Militar prendeu um jovem de 19 anos em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. O caso ocorreu em Bataguassu.

Os agentes flagraram o jovem entregando uma porção de maconha a outro rapaz. A abordagem foi realizada de imediato, e foi encontrado mais duas porções de maconha, totalizando 41 gramas. Uma das porções da droga estava dentro do tênis do indivíduo. Ele também estava com dinheiro, proveniente do tráfico.

O jovem confessou que vendia drogas e que fazia a negociação por mensagens.

Diante dos fatos ele recebeu voz de prisão e foi apresentado à DP sendo autuado em flagrante.