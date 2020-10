Investigadores apreendem 150 Kg de maconha no Jardim Centenário

Denar - (Foto: Denar/MS)

Conduzidos por uma denúncia anônima, investigadores da Polícia Civil apreenderam na tarde de segunda-feira (19) 150 Kg de maconha, a droga estava presente em uma residência da Capital no bairro Jardim Centenário.

Policiais foram encaminhados ao local após o Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops), receber informações sobre uma entrega de entorpecentes na rua Itabirito. Os policiais passaram a monitorar o local, porém não notaram qualquer movimentação.

No entanto as autoridades constataram que apesar do imóvel estar vazio, havia um odor característico de maconha. Diante da suspeita, investigadores entraram no imóvel onde encontraram a porta da sala somente encostada. Dentro do imóvel durante as buscas foram encontradas em um dos cômodos algumas caixas contendo o entorpecente.

Os policiais também encontraram duas balanças de precisão que supostamente seriam utilizadas no preparo das porções.

De acordo com a Polícia Civil, a equipe levantou informações sobre a proprietária do imóvel, onde foram informados que a casa estava sendo alugada a aproximadamente um ano para fins residenciais, a proprietária concordou em ajudar nas investigações fornecendo a qualificação do seu inquilino.

O inquilino não foi localizado até o momento. O entorpecente apreendido foi encaminhado para a Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico – Denar.