Inquérito será aberto para apurar encalhe de barco que levava Eduardo Costa ao Pantanal

O barco-hotel que levava o cantor Eduardo Costa para pesca no Pantanal encalhou na tarde desta quinta-feria (17) no Rio Paraguai - (Foto: Diário Corumbaense)

A Marinha do Brasil, por meio da Capitania Fluvial do Pantanal (CFPN), vai abrir um inquérito administrativo, para apurar possíveis causas e responsabilidades.

A decisão é após o incidente com a embarcação da empresa Peralta Cruises, que ficou encalhada no rio Paraguai, em frente à Prainha do Porto Geral de Corumbá, na tarde da última quinta-feira (17), como já noticiado pelo portal A Crítica. A embarcação seguiu viagem com o cantor sertanejo Eduardo Costa, que através de suas redes sociais, disse que irá gravar um DVD no Pantanal.

Conforme as informações do Diário Corumbaense, a Marinha informou que a equipe de Inspeção Naval não verificou qualquer indício de poluição causada pela embarcação, que atua como barco-hotel, em viagens de pesca esportiva no Pantanal.

Relembre - O barco-hotel que levava o cantor Eduardo Costa para pesca no Pantanal encalhou na tarde desta quinta-feria (17) no Rio Paraguai. A embarcação de três andares ficou parada quase em frente à prainha do Porto Geral.

Thiago Lino, gerente comercial da empresa de turismo Peralta Cruise, disse que "o barco teve uma correção para se fazer no meio do rio, por conta do baixo nível das águas e houve esse incidente. Uma equipe realiza manobras para desencalhar a embarcação".

O artista espera até o que o problema no barco seja solucionado. Para isso, Eduardo Costa aguarda num escritório de outra empresa de turismo. Aproveitando a oportunidade, algumas pessoas postaram fotos do cantor transitando pelo Porto Geral de Corumbá.