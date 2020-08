Idoso taca fogo em carro na garagem e chamas se alastram pela casa

Um incêndio tomou conta de uma residência na manhã de hoje (19) no bairro Aero Rancho em Campo Grande - (Foto: Elias Santos/G1 MS)

Um incêndio tomou conta de uma residência na manhã de hoje (19) no bairro Aero Rancho em Campo Grande. O morador, um idoso, 71, teria ateado fogo em seu carro que estava na garagem e então as chamas se alastraram pela casa.

O carro, um Fusca, ficou destruído e a casa totalmente danificada. O idoso foi resgatado pela vizinhança, que para entrar no local tiveram que arrombar o portão. O morador sofreu algumas queimaduras, mas passa bem. O Corpo de Bombeiros conseguiu conter as chamas com 5 mil litros de águas.