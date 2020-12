Filho de idosa assassinada chegou a socorrer a vítima após discussão dos pais

A Polícia Militar foi acionada e efetuou a prisão do homem ainda na residência, encaminhando-o à 1ª Delegacia de Polícia de Nova Andradina - (Foto: Acacio Gomes/Nova News)

Após assassinar brutalmente a esposa, 68, com golpes de facão na cabeça, o idoso, 78, na madrugada de ontem (13) em Nova Andradina, a 241 km de Campo Grande, teve a prisão em flagrante convertida em prisão preventiva. Um filho do casal chegou a socorrer a mãe até o Hospital Regional de Nova Andradina, mas ela não resistiu e morreu em seguida.

Nesta segunda-feira (14) o Poder Judiciário optou pela manutenção da prisão do acusado até nova decisão do juiz, podendo ele, inclusive, permanecer privado de liberdade até eventual sentença penal, segundo o portal Nova News.

O casal teria brigado, momento em que o homem teria golpeado a esposa com um facão, causando graves ferimentos no distrito de Casa Verde em Nova Andradina. O suposto motivo teria sido ciúmes do marido.

A Polícia Militar foi acionada e efetuou a prisão do homem ainda na residência, encaminhando-o à 1ª Delegacia de Polícia de Nova Andradina.