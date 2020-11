Idoso morre carbonizado em incêndio no interior

A casa pegou fogo - (Foto: Reprodução/Itaporã News)

O incêndio ocorrido ontem (8) a noite em uma residência em Itaporã, a 182 km de Campo Grande, fez uma vítima. O idoso João Barbosa, 75, morreu carbonizado. A informação foi confirmada pelo irmão que morava do lado casa que pegou fogo.

Ele informou que percebeu somente quando o fogo tomou conta de um dos cômodos, onde as labaredas já estavam saindo pela janela do quarto. "Encontrei o meu irmão no chão, o arrastei para fora da residência, mas infelizmente já estava morto", explicou.

Ele chegou a pedir a ajuda dos vizinhos e parentes para apagar o fogo da residência, e acionou a Polícia Militar (PM). Também foi acionada a Polícia Civil e a Perícia Técnica de Dourados. Com informações do portal Itaporã News.