Idoso encontrado morto em casa, pode ter falecido por causas naturais

A polícia no local - (Foto: Reprodução/Dourados News)

O homem, 67, encontrado morto na manhã de hoje (30) em Itaporã, a 182 km de Campo Grande, pode ter falecido de por causas naturais. A hipótese é da perícia.

Conforme o portal Dourados News, o idoso foi encontrado morto pelo sobrinho que acionou a polícia. A primeira linha de investigação do caso foi latrocínio.

Posteriormente a perícia identificou uma pequena lesão no pescoço da vítima e faz outras análises. É possível que a vítima tenha sofrido algum mal súbito. Quanto a alguns objetos que não foram encontrados no local como a televisão e uma bicicleta, familiares disseram que eram comuns alguns pequenos furtos na casa do idoso, que morava sozinho, por pessoas que costumavam se “aproveitar” do fato.

A polícia segue investigando o caso.