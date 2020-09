Idoso é preso em flagrante após tentar estuprar uma criança de 8 anos

As testemunhas informaram ainda que essas exposições obscenas sempre são praticadas pelo autor que impossibilitam que as crianças brinquem pelo bairro, assim como já registrou um boletim de ocorrência contra ele - (Foto: Divulgação/Polícia Militar)

Um idoso, 62, foi preso na tarde de hoje (22) em Coxim, a 258 km de Campo Grande, após tentar estuprar uma criança de 8 anos.

A Polícia Militar (PM) foi acionada por uma mulher de 33 anos informando que estava presenciando um senhor se masturbando, mostrando o órgão genital e chamando a criança.

Imediatamente os militares foram ao local na Vila Bela e conseguiram encontrar a comunicante, onde mostrou um vídeo mostrando todo o fato e as características do suspeito. Os policiais realizaram rondas pelas proximidades e conseguiram encontrar o autor que foi reconhecido pela comunicante e demais pessoas do bairro.

As testemunhas informaram ainda que essas exposições obscenas sempre são praticadas pelo autor que impossibilitam que as crianças brinquem pelo bairro, assim como já registrou um boletim de ocorrência contra ele.

Foi dado voz de prisão em flagrante ao autor e encaminhado para a delegacia de polícia para as demais providências.