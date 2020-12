Idoso é atropelado por motociclista que fugiu sem prestar ajuda

O idoso foi atropelado na Avenida Guaicurus no Jardim Colibri - (Foto: Reprodução/Google Street)

Nesta manhã (29), um idoso, 75, foi atropelado na Avenida Guaicurus no Jardim Colibri em Campo Grande, após ser atingido por uma moto. O motoqueiro fugiu.

No colisão, o idoso se desequilibrou e bateu a cabeça no asfalto. Ele sofreu corte profundo na nuca e na testa. Uma viatura do BPTran (Batalhão de Trânsito da Polícia Militar) passava pelo local e prestou os primeiros socorros à vítima.

O idoso foi levada pelo Corpo de Bombeiros para a Santa Casa e teve perda parcial de consciência. Com informações do Campo Grande News.