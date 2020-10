Homem troca tiros com policiais durante confronto e não resiste aos ferimentos

As armas que estavam com o homem no momento do ataque - (Foto: Divulgação/DOF)

O jovem, 24, que confrontou os policiais do Departamento de Operações da Fronteira (DOF), morreu nesta madrugada no Hospital da Vida em Dourados, a 229 km de Campo Grande. Ele conduzia um Fiat Uno, quando parou em um bloqueio na BR-463 e desceu com um arma 9 mm e começou a disparar contra a equipe que reagiu ao ataque.

Ele foi baleado e encaminhado para o Hospital da Vida, mas não resistiu aos ferimentos. De acordo com informações da polícia, ele estava em livramento condicional e tinha passagens por roubo com emprego de arma de fogo, homicídio (autor) e porte de arma de fogo.

Durante a revista no interior do veículo, foram apreendidas várias armas de grosso calibre, sendo dois fuzis, calibre 762, uma espingarda, calibre 12, uma pistola 9 milímetros, de utilização exclusiva das Forças Armadas, além de um tripé, luneta de precisão e cinto de guarnição.

A ocorrência foi registrada como posse, porte e resistência.