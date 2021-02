Homem que tentou matar ex-mulher com 17 facadas é condenado com pena de 14 anos

Tribunal do Júri em Campo Grande - (Foto: Divulgação)

Foi condenado por tentativa de homicídio qualificado, com pena de 14 anos, 10 meses e 6 dias de reclusão, o ex-marido que tentou matar sua ex-companheira com 17 facadas, na presença de seus três filhos. O julgamento ocorreu, na última sexta-feira (29), no Tribunal do Júri da comarca de Mundo Novo, e foi presidido pelo Juiz de Direito Guilherme Henrique Berto de Almada e divulgado hoje (2).

Segundo os laudos apresentados durante o Júri, foram 17 facadas desferidas em várias partes do corpo, como: ombros (direito e esquerdo), mãos (direita e esquerda), peito, costas, pescoço e outros membros, causando lesões graves na ex-convivente. Os vizinhos detiveram o réu e chamaram a polícia. Mesmo com a gravidade dos ferimentos, a mulher não faleceu.

A acusação foi feita pelo Ministério Público de Mato Grosso do Sul, representado pela Promotora de Justiça Lenize Martins Lunardi Pedreira, que, em plenário, pugnou pela condenação do réu pelo crime de tentativa de homicídio qualificado pelo motivo torpe, pelo meio cruel e pelo feminicídio (violência doméstica e familiar contra mulher), bem como majorado pelo fato de o crime ter sido praticado na presença de descendentes da vítima e com descumprimento de medidas protetivas de urgência.

A defesa foi feita pelo Defensor Público Guilherme Lunelli, que sustentou o afastamento das qualificadoras do motivo torpe e do feminicídio.

O Conselho de Sentença condenou o réu, nos termos arguidos pelo Ministério Público.