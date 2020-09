Homem que matou namorada em frente da filha, estava há sete meses com vítima

O homem foi preso em flagrante pelo crime de homicídio qualificado pelo feminicídio em contexto de violência doméstica - (Foto: Divulgação/Polícia Civil)

Noticiamos mais cedo que apesar da pandemia, MS registrou queda nos índices de violência doméstica e feminicídio desde março. Porém em menos de 24h, o Estado contabilizou um novo assassinato. Uma jovem, 26, foi morta pelo seu então namorado, 25. Eles estavam namorando há sete meses.

O rapaz foi preso em flagrante nesta manhã (8) pela Polícia Civil de Bonito. O crime teria acontecido por volta das 4h da madrugada na cidade, a 298 km de Campo Grande, e foi testemunhado pela filha da vítima, de sete anos de idade. Os vizinhos chegaram a ouvir os gritos da mulher e uma testemunha conseguiu ver o momento que seu companheiro saiu correndo da residência onde aconteceu o crime com a roupa suja de sangue e um facão nas mãos.

A Polícia Civil conseguiu capturar o rapaz em uma mata localizada na saída de Bonito sentido Pantanal. Ele confessou o crime e levou os investigadores na área de uma fazenda onde havia escondido a faca e a camiseta, suja de sangue, que usava no momento do delito.

Em interrogatório, contou que o relacionamento era conturbado em razão de ciúmes excessivo que sentiam um do outro. Explicou que nesta madrugada, após discutir com a companheira, pegou uma faca e foi até o quarto onde a mulher dormia com a filha e passou a lhe desferir golpes. A mulher foi esfaqueada diversas vezes pelo autor.

Uma testemunha que acionou a polícia informou que ouviu seu cachorro latindo quando viu a filha da vítima chorando e pedindo socorro no meio da rua dizendo que precisava de ajuda pois o "tio estava brigando com sua mãe".

O homem foi preso em flagrante pelo crime de homicídio qualificado pelo feminicídio em contexto de violência doméstica e podendo ser condenado a pena que varia de 12 a 30 anos de prisão. A filha da vítima foi entregue aos cuidados da avó e passa bem.