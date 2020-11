Homem que matou motorista de aplicativo na Capital é condenado a 18 anos de prisão

Igor Cesar de Oliveira disparou dois tiros contra motorista de aplicativo em maio do ano passado - (Foto: Divulgação/Assessoria)

Foi condenado a 18 anos de prisão o homem que matou o motorista de aplicativo Rafael Baron, de 24 anos, em maio de 2019. Igor Cesar de Oliveira, 23, foi sentenciado ainda pelo porte ilegal de arma de fogo. O criminoso teria disparado dois tiros contra Baron, porque o rapaz teria sido “ousado e abusado” com a mulher do assassino, no término de uma viagem.

Pelo crime de porte ilegal de arma de fogo, Igor pegará 3 anos e 10 dias de reclusão. Pelo homicídio qualificado - por dificultar a defesa da vítima e por motivo torpe – o réu foi condenado a 15 anos de prisão.

Não foi divulgada a unidade penitenciária onde Igor de Oliveira irá ficar. A defesa do acusado também não se pronunciou sobre a pena.

O caso

Rafael Baron foi morto no fim da noite do dia 13 de maio de 2019, no Jardim Campo Nobre, em Campo Grande. Conforme depoimento do delegado Ricardo Meirelles, Igor afirmou que cometeu o crime por ciúmes, após o motorista de aplicativo retornar de um posto de saúde com a esposa grávida do assassino.

Rafael Baron, morto com dois tiros enquanto trabalhava - (Foto: Redes sociais/Reprodução)

Já na delegacia, o autor do crime disse que gosta muito da esposa e, por isso, não permitiu que ela fizesse "sacanagens" com ele. Sobre o revólver, de calibre 38, ele disse que adquiriu para "própria segurança", já que teria tido alguns problemas na cadeia.

Ainda segundo a polícia, Rafael Baron percebeu que a mulher estava com uma tipoia no braço e perguntou o que tinha acontecido. Quando ele e a esposa do assassino iniciaram a conversa, Igor teria mudado o semblante. Rafael foi morto assim que chegou no condomínio em que o casal mora.

"Enquanto a mulher fazia o pagamento da corrida, o Igor saiu rapidamente do veículo, pulou a janela do apartamento e já retornou com a arma de fogo, acreditamos que seja um revólver calibre 38 e, sem dar nenhum tipo de chance para a vítima, efetuou dois disparos à queima roupa", afirmou o delegado.

Rafael Baron ainda tentou fugir do local, bateu o veículo em outros dois automóveis e uma moto que estavam estacionados. Moradores do condomínio tentaram ajudar e chamaram Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu), mas o jovem não resistiu.