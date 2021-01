Homem que já havia escapado de chacina, morre baleado em fronteira

Ele foi atacado pelos pistoleiros e mesmo estando com uma pistola não se sabe se ele chegou a reagir - (Foto: Reprodução/Ponta Porã News)

A Polícia Nacional do Paraguai informou que o paraguaio Jorge Enrique Yunis Ledezma de 26 anos, que foi vítima de um atentado na tarde de ontem (22) no Jardim Aurora em Pedro Juan Caballero, na fronteira com Mato Grosso do Sul, morreu quando era atendido no hospital que foi levado por uma equipe da Sétima Comissaria.

Jorge Yunis foi atingido por mais de 10 disparos de pistolas quando transitava em Voyage com placas do Paraguai pela rua Guyra Campana no bairro Jardim Aurora.

Ele foi atacado pelos pistoleiros e mesmo estando com uma pistola não se sabe se ele chegou a reagir. No dia 24 de Julho de 2017, Jorge já tinha sido vítima de um atentado. Ele estava em um Pub na Linha Internacional, em Pedro Juan Caballero, quando vários homens chegaram armados de fuzis e pistolas e dispararam centenas de tiros. Na oportunidade quatro pessoas morreram na chacina e várias outras ficaram feridas.

A Polícia Nacional do Paraguai está investigando o caso e o comissário Amado Galeano, disse que não está descartada ligação entre a chacina de 2017 com o atentado da tarde desta sexta-feira. As informações são do portal Ponta Porã News.