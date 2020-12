Homem que foi baleado ao ser chamado no portão está em estado grave

Hospital da Vida de Dourados - (Foto: Divulgação)

Um homem, 40, foi atingido com vários tiros na noite de ontem (18) ao atender chamado no portão da casa dele, localizada à rua João Pessoa, Jardim Itália em Dourados, a 198 km de Campo Grande. Equipe do Samu esteve no local e encaminhou a vítima ao Hospital da Vida, onde passou por cirurgia. O caso é considerado grave.

Segundo o boletim, ele estava em casa na companhia de familiares quando um homem chamou pelo nome dele, por volta das 22h. Quando ele saiu para atender, foi atingido pelos tiros. O pistoleiro estava quase camuflado embaixo de uma árvore.

No local do crime foram recolhidos pela perícia técnica 12 cápsulas de pistola.40. O caso será investigado pela polícia. Informações do portal Dourados Agora.