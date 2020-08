Homem que enviou fotos do órgão genital para adolescente era tio da vítima

Segundo um estudo da Microsoft, um terço dos crimes online envolve parentes, amigos ou conhecidos, dos quais 21% são de mensagens sexuais indesejadas - (Foto: Reprodução)

Investigadores da Polícia Civil de Paraíso das Águas, a 232 km de Campo Grande, descobriu que o homem, 41, que aliciou uma adolescente por meio das redes sociais era na realidade o seu próprio tio. O homem criou um conta alternativa no WhatsApp, onde enviou mensagens de cunho sexual e fotos de seu órgão genital.

Após desconfiar que estava sendo investigado pelos policiais, o suspeito fugiu do município. Ele foi indiciado na última sexta-feira (31), com base nos artigos 139 e 307 do Código Penal e 240, parágrafo 2°, II e III do Estatuto da Criança e do Adolescente, na modalidade tentada.

