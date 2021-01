Homem perde mais de R$ 3 mil em golpe de venda de motocicleta

Depac de Dourados - (Foto: Divulgação)

Em Dourados, a 198 km de Campo Grande, um homem, 23, foi vítima de estelionato na tarde de ontem (8). Ele fez um boletim de ocorrências na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), relatando que perdeu R$ 3,2 mil em um golpe quando ia comprar um moto.

Informações policiais detalham que ele havia iniciado as conversas quando ia comprar uma Honda CB 300cc de cor branca em plataforma de rede social na internet e que as tratativas seguiram através de aplicativo de mensagens.

O vendedor se apresentou, alegando que morava em Maracaju. Após as negociações, as partes chegaram a um valor comum para venda do veículo, porém com uma entrada significativa.

A vítima conversou com um terceiro envolvido, que a princípio seria primo do vendedor e que entregaria a CB 300 após ser constatado o pagamento. Em uma agência bancária da cidade, a vítima fez uma transferência no valor de R$ 2.120,00 e um depósito de R$1.118,00, ambos na conta de outras duas pessoas envolvidas no caso.

Após efetivar as transações bancárias, o terceiro envolvido alegou que o dinheiro não teria caído em sua conta.

Ele afirmou ainda que só entregaria a motocicleta depois de receber o dinheiro e deixou o local, momento em que a vítima percebeu que se tratava de um golpe. Informações do portal Dourados News.