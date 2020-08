Homem leva choque durante limpeza de calha

Conforme populares que estavam perto, o trabalhador estava realizando um serviço na calha do local, quando teria batido a cabeça em um fio de alta tensão, caindo na hora - (Foto: Nova News)

Na tarde de hoje (10), um homem ficou ferido ao levar um choque em cima do teto de um estabelecimento comercial na área central de Nova Andradina, a 301 km de Campo Grande. Conforme populares que estavam perto, o trabalhador estava realizando um serviço na calha do local, quando teria batido a cabeça em um fio de alta tensão, caindo na hora.

Conforme informações do Nova News, a equipe do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) esteve no local prestando atendimento e encaminhando a vítima, que estava consciente e orientada até uma unidade hospitalar do município. O Corpo de Bombeiros também esteve no local.