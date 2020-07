Homem é preso por receptação ao aplicar golpe do "depósito falso"

O televisor e o comprador foram conduzidos para a 5ª DP-CG - (Foto: Reprodução)

Na manhã de ontem (20), um homem, 35, foi preso em Campo Grande, após dar o golpe do “depósito falso” e receptar uma televisão led de 40 polegadas. Ele foi encontrado por uma equipe do Setor de Investigações Gerais da 5ª Delegacia da Capital.

A equipe de investigadores tomou ciência crime de estelionato que foi aplicado através do golpe do “depósito falso” e iniciou a investigação localizando o veículo que transportou o televisor e seu motorista.

Com as informações colhidas com o motorista que fez o frete sem saber do golpe, a equipe policial seguiu os passos do televisor até chegar ao seu destino final, que era uma segunda pessoa que já havia comprado o produto do golpista pagando por ela uma quantia de R$ 800.

O televisor e o comprador foram conduzidos para a 5ª DP-CG onde foram apresentados a Autoridade Policial para as providências cabíveis. O comprador foi autuado por Receptação Culposa e a televisão foi devolvido a vítima.