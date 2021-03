Homem é preso em via de MS transportando quase 34 kg de maconha para o RS

O rapaz disse que foi contratado para pegar a droga próximo da cidade de Aral Moreira, para entregar na cidade de Santa Maria - (Foto: Divulgação)

Policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) prenderam, na manhã de hoje (4) em Iguatemi, a 359 km de Campo Grande, um jovem de 19 anos que seguia de ônibus para a cidade de Santa Maria em Rio Grande do Sul, transportando 55 volumes prensados de maconha, com peso total de 33,9 kg.

Os militares abordaram um ônibus de passageiros que fazia o itinerário de Ponta Porã até Mundo Novo. Durante a vistoria no compartimento de bagagem, os policiais localizaram duas malas, de um dos passageiros, carregadas com o entorpecente. O rapaz disse que foi contratado para pegar a droga próximo da cidade de Aral Moreira, para entregar na cidade de Santa Maria.

A ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia da Polícia Civil de Iguatemi, onde o homem permaneceu à disposição da Polícia Judiciária.