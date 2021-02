Homem é preso após confessar furtos em estabelecimentos comerciais de Maracaju

A Polícia Civil prendeu o homem - (Foto: Divulgação)

A Polícia Civil de Maracaju, a 141 km de Campo Grande, prendeu um homem, 40, na última terça-feira (23) suspeito de realizar uma série de furtos em estabelecimentos comerciais do município.

Ele já vinha sendo procurado pelos policiais, quando o proprietário de um supermercado localizado no bairro Juquita procurou a delegacia e comunicou que seu comércio havia sido furtado. O empresário afirmou que foi levado do local uma caixa registradora com o valor de R$ 400.

O local possuía câmeras de segurança que flagraram a ação. Após a denúncia, o suspeito foi encontrado pelos policiais no mesmo dia, chegando a resistir para ser preso, mas acabou sendo detido.

Ele confessou o crime de furto, além da autoria de outro furto praticado a outro estabelecimento comercial um dia anterior. Ele disse ser nascido Sidrolândia, e que foi para Maracaju pois estava sendo ameaçado na sua cidade.

O suspeito foi atuado em flagrante pela prática de furto qualificado mediante arrombamento.