Homem é morto em frente de lanchonete em Campo Grande

dono do comércio deve falar à polícia sobre o caso, segundo consta no boletim de ocorrência registrado como homicídio simples - (Foto: Divulgação)

Na madrugada de hoje (17), um homem foi morto a tiros em frente em uma lanchonete de Campo Grande. O dono do comércio deve falar à polícia sobre o caso, segundo consta no boletim de ocorrência registrado como homicídio simples.

Segundo o advogado do comerciante, o cliente dele o contou inicialmente que foi vítima de assalto junto com a esposa e um funcionário quando saíam da lanchonete e reagiu. O advogado falou ainda que o cliente está bastante abalado com a situação.

A vítima não portava documentos pessoais e estava caída na calçada do comércio, ao lado do pneu dianteiro esquerdo de uma caminhonete, com uma arma de fogo próxima à mão direita. O Samu chegou a ser acionado para dar socorro à vítima, mas quando chegou, verificou que esta já estava morta. Com informações do G1 MS.