Homem é flagrado transportando droga no tanque de combustível de carro

Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) aprenderam na noite de ontem (09) mais de 8 kg de skunk, um tipo mais concentrado de maconha, no tanque de combustível de um carro em Rio Brilhante, a 166 km de Campo Grande.

A apreensão aconteceu após os policiais abordarem, no km 342 da BR-163, o veículo VW Gol, com placas de Goiás, e desconfiaram do nervosismo que o condutor, de 20 anos, demonstrou.

Depois de fazerem uma vistoria no carro os agentes encontraram 8,4 Kg de skunk escondidos dentro do tanque de combustível do veículo.

O rapaz disse que pegou a droga em Coronel Sapucaia e que receberia R$ 8 mil pelo transporte até Goiânia.

O envolvido, o veículo e os tabletes de droga foram encaminhados para a Polícia Civil de Rio Brilhante.