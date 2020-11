Homem é executado logo após sair de presídio em MS

Centro Penal Agro-Industrial Gameleira (CPA) - (Foto: Divulgação)

Um homem, 42, foi executado na manhã desta segunda-feira (30), logo após sair do Centro Penal Agro-Industrial Gameleira (CPA), em Campo Grande. Segundo a polícia, o fato ocorreu na calçada do presídio, a alguns metros do portão.

Identificado como Juliano Pereira, a vítima havia saído para realizar o trabalho externo, juntamente com outros presos. A informação inicial era de que ele teria sido surpreendido por dois homens em uma moto, porém, após isso a polícia informou que os suspeitos estariam em uma caminhonete branca. Foram dezenas de tiros de duas armas. A Polícia Militar (PM) e o Corpo de Bombeiros foram acionados em seguida.

Ao todo, Juliano possuía 22 anos de condenação pelos crimes de homicídio, tráfico de drogas e roubo. Conforme a Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen), ele era interno da Gameleira desde o dia 27 de julho deste ano. Com informações do G1MS.