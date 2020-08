Homem é encontrado morto em praça na região central de Corumbá

Nenhum tipo de violência foi encontrado no corpo - (Foto: Diário Corumbaense)

Na tarde de ontem (12), Evanildo Oliveira, foi encontrado morto em uma praça na Rua 13 de Junho, esquina com a Ladário no Centro de Corumbá, a 424 km de Campo Grande.

O corpo estava caído em uma área da praça, que fica ao lado do Transbordo Municipal, foi reconhecido pelo irmão da vítima, horas depois de ter sido removido do local. Ele conta que foi até a funerária e fez o reconhecimento do cadáver do irmão.

Conforme o portal Diário Corumbaense, Evanildo era morador de rua e desde os 30 anos era usuário de drogas. Nenhum tipo de violência foi encontrado no corpo.