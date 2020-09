Homem é encontrado com sinais de degolação e rosto queimado em Campo Grande

(Foto: Eduardo Almeida/TV Morena/G1)

Na manhã de hoje (12), o corpo de um homem que aparenta ter 40 anos, foi encontrado ao lado de uma caminhonete incendiada, na região da cachoeira do Inferninho, em Campo Grande.

Além de ter partes do corpo queimado, havia cortes na região do pescoço da vítima. Junto como ele havia estilhaços de garrafas. Conforme o delegado Leandro Costa de Lacerda, uma pedra também foi encontrada ao lado do corpo da vítima, que pode ter sido usada para atingir a cabeça do homem.

Ele estava sem documentos pessoais e até o momento não foi identificado. Com informações do portal G1 MS.