Homem é condenado à 31 anos por matar dona restaurante em Corumbá

Liane Aparecida de Arruda, 51, foi assassinada na noite de 11 de julho de 2020 - (Foto: Reprodução)

O Juiz de Direito André Luiz Monteiro condenou Fabiano Velasques Alexandre à pena de 31 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime de latrocínio. O crime aconteceu em Corumbá, a 425 km de Campo Grande, e ocasionou a morte de Liane Aparecida de Arruda, 51, na noite de 11 de julho de 2020. Dona de uma espeteria, na Rua Major Gama esquina com a América, a vítima foi rendida pelo autor, que foi funcionário dela.

De acordo com a denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio do Promotor de Justiça Fabio Adalberto Cardoso de Morais, Fabiano subtraiu um veículo e cerca de R$ 9 mil e esfaqueou o pescoço de Liane.

Além da pena de reclusão em regime inicial fechado, o réu também foi condenado a pagar 216 dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato.