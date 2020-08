Homem conhecido por dar golpe de estelionato em idosos é capturado

A delegacia de Antônio João - (Foto: Divulgação/Polícia Civil)

Nesta manhã (11), a Polícia Civil de Antônio João, a 400 km de Campo Grande, prendeu um foragido da justiça condenado pela prática de falsidade ideológica. O homem, 42, é conhecido da polícia por praticar estelionatos e apropriação de proventos tendo como vítima idosos, fatos que estão sendo apurados em diversos inquéritos em andamento nesta cidade e em pelo menos mais uma cidade da região.

Durante o cumprimento do mandado, o homem foi conduzido e indiciado em três procedimentos, sendo todas as vítimas idosas e uma delas tia do autor. O autor negou ter cometido os delitos, porém não sabia esclarecer o motivo de ter sido acusado pelas vítimas.