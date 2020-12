Homem agride ex-esposa e é preso por ameaçar matá-la caso não voltasse para ele

A jovem contou aos policiais que seu ex-marido teria desferido tapas em seu rosto e roubado itens pessoais - (Foto: Marcello Casal/Agência Brasil)

A Polícia Militar prendeu nesta quarta-feira (9), em Paranaíba, um homem de 33 anos por ameaçar de morte sua ex-companheira caso não reatasse o relacionamento. O homem já havia agredido a vítima na madrugada do mesmo dia.

Por volta das 2h de hoje, a PM foi acionada para atender ocorrência em que uma mulher gritava por socorro nas proximidades da estação rodoviária da cidade. A jovem de 21 anos, que estava no local, relatou aos policiais que se deslocava para a rodoviária, momento em que seu ex-marido teria a derrubado de sua bicicleta, desferido tapas em seu rosto e roubado seu celular, bolsa, óculos e bicicleta.

A vítima possuía escoriações pelo corpo e os policiais militares realizaram várias investigações em busca do autor, mas ele não foi localizado. Por volta das 10h, os policiais militares receberam informação, através do 190, de que o indivíduo teria adentrado a casa em que convivia com a vítima e trancado o portão. As autoridades foram ao local e, ao ver a viatura, o homem fugiu pulando vários muros da vizinhança, mas acabou sendo preso.

O criminoso foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil.