Homem aciona a PMA após perceber abandono de filhote de tucanos em ninho

A Polícia Militar Ambiental de Bela Vista (PMA), recolheu na tarde de ontem (11) no distrito de Cabeceira do Apa em Antônio João, a 237 km de Campo Grande, dois filhotes de tucanos em uma residência.

O dono do imóvel acionou a PMA, alegando que os animais estavam desnutridos e não sabia que tipo de alimento as aves comiam. Segundo o homem, existia um ninho de tucano em árvores próximo da lavoura e os funcionários viam os pais alimentarem os filhotes constantemente.

"Durante dois dias percebi que os pais não retornavam mais com alimento para as aves e achei que elas morreriam de fome. Não sei o motivo do abandono, mas como as aves iriam morrer de fome fiz o recolhimento", alegou.

Uma equipe da PMA foi ao local e recolheu os filhotes de tucano, que estavam em uma caixa de papelão. Os animais estavam realmente desnutridos e com muita fome. As aves serão encaminhadas ao Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS), na Capital.