Guarda Municipal manda 400 pessoas de volta para casa em baile funk no Lageado

Na madrugada de hoje (25), a Guarda Civil Metropolitana (GCM) encerrou um baile funk com 400 pessoas, no Parque do Lageado em Campo Grande. Os organizadores do evento de 22 e 33 anos foram foram autuados pro descumprirem as medidas de prevenção a Covid-19.

Um homem de 41 anos que estava álcoolizado precisou ser detido, já as outras pessoas foram orientadas a retornarem para suas residências. Nenhum ilícito foi encontrado no local. A guarda foi acionada através de denúncia anônima.