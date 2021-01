Guarda Municipal flagra 162 pessoas furando o toque de recolher durante madrugada

Toque de recolher foi prorrogado em MS - (Foto: Divulgação)

Na fiscalização realizada na madrugada de hoje (8), a Guarda Civil Metropolitana flagrou 162 pessoas furando a medida restritiva pelas ruas de Campo Grande.

Os agentes fecharam 26 estabelecimentos comerciais que funcionavam além do permitido e encaminhou a delegacia um caso de violência doméstica e ameaça.

O avanço da pandemia mundial do coronavírus SARS-CoV-2 fez o Governo do Estado prorrogar, pela segunda vez, o toque de recolher por mais 15 dias em Mato Grosso do Sul.

A proibição de circulação de pessoas permanece das 22 horas às 5 horas, salvo em razão de trabalho, emergência médica ou urgência inadiável. O decreto do governador Reinaldo Azambuja e do secretário de Saúde, Geraldo Resende, entra em vigor no dia 10 de janeiro (domingo), e vai até o dia 24.