Guarda Municipal encontra 363 pessoas furando o toque de recolher em Campo Grande

Fiscalização em Campo Grande - (Foto: Divulgação)

A Guarda Municipal flagrou 363 pessoas desrespeitando o toque de recolher em Campo Grande na noite de ontem (6). Foram encontrados 32 estabelecimentos, entre conveniências e lanchonetes, funcionando fora do horário permitido, que é entre as 22h às 5h.

A fiscalização foi feita em sete regiões de Campo Grande e contou com 74 guardas civis. A Agência Municipal de Trânsito (Agetran), abordou 115 veículos durante a noite. Deste total, foram 16 testes de alcoolemia e 34 notificações, sendo 11 para condutores sem CNH (Carteira Nacional de Habilitação).

Toque de recolher - A Prefeitura de Campo Grande publicou em edição extra do Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande), o Decreto nº 14.587, de 4 de janeiro de 2021, que dispõe sobre toque de recolher e regras de funcionamento dos estabelecimentos e atividades econômicas e sociais, no período do dia 6 a 21 de janeiro de 2021, em Regime Especial de Prevenção à Covid-19, no âmbito do município de Campo Grande, e dá outras providências.