Guarda Municipal encontra 294 pessoas fora do horário nas ruas

oram atendidas 115 denúncias de irregularidades - (Foto: Divulgação)

A Guarda Metropolitana de Campo Grande encontrou nas ruas de Campo Grade na noite de ontem (23), 294 pessoas fora do horário permitido. Foram atendidas 115 denúncias de irregularidades. As equipes fiscalizaram 40 estabelecimentos.

Por conta do crescimento do número de casos, mortes e redução dos leitos hospitalares disponíveis para tratamento de casos de Covid-19, o Governo de Mato Grosso do Sul instituiu um toque de recolher, das 22h às 5h, em todo o estado, que passa a valer a partir desta segunda-feira (14).

O Decreto nº 15.559 leva em consideração as recomendações do Comitê Gestor do Prosseguir (Programa de Saúde e Segurança da Economia), em um esforço para evitar a proliferação do coronavírus (SARS-CoV-2). Mais da metade (56,96%) dos municípios sul-mato-grossenses passaram para a faixa vermelha na última semana, o que significa um alto risco de contágio.