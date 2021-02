Guarda Municipal encerra festa noturna e manda para casa 300 pessoas

A festa foi encerrada pela Guarda Municipal - (Foto: Reprodução)

A Guarda Civil Metropolitana encerrou uma festa na noite de ontem (31) com 300 pessoas na Chácara Pandora, região do Ecovila, em Campo Grande. A festa tinha o álvara de funcionamento, porém estava desrespeitando o horário do toque de recolher, que é das 22h às 5h.

Além da festa encerrada, os agentes fecharam as portas de 15 estabelecimentos comerciais fora do horário permitido. Ao todo, foram 375 pessoas abordadas. Todos foram orientados a retornar para suas casas.

Resolução - Os eventos abertos ao público precisam de autorização da Vigilância Sanitária em Campo Grande. Eventos realizados sem o certificado são considerados ilegais e podem levar a multa e até a detenção na Capital.

A Guarda Municipal, em parceria com a Vigilância Sanitária e a Delegacia Especializada de Ordem Política e Social, vai intensificar a fiscalização para punir os responsáveis pelos eventos considerados clandestinos. O descumprimento da resolução leva a multa que varia de R$ 100 a R$ 15 mil e até a prisão dos responsáveis.