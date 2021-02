Guarda Civil manda 109 pessoas para casa em madrugada agitada na Capital

Segundo a GCM, se for feito um levantamento no fim de semana, o número de pessoas que foram abordadas é de 659 infratores - (Foto: Divulgação)

A Guarda Civil Metropolitana (GCM) abordou 109 pessoas nesta madrugada (22) em Campo Grande. É bom lembrar que a Capital atualmente está com o toque de recolher valendo das 23h às 5h da manhã. Além dos populares, 22 estabelecimentos foram fechados por estarem descumprindo a medida imposta pela Prefeitura.

Segundo a GCM, se for feito um levantamento no fim de semana, o número de pessoas que foram abordadas é de 659 infratores, sendo 250 deles flagrados em um show sertanejo em uma conveniência no sábado (20). O número de estabelecimentos comerciais autuados neste período foi de 54.

Quem insistir em quebrar o toque de recolher imposto em Mato Grosso do Sul, pode ser autuado pelo crime de desobediência, que prevê detenção de 15 dias a seis meses, além da multa. A pessoa que precisa trabalhar nesse horário está livre para descumprir o decreto, mas deve comprovar a situação. Casos de emergência médica ou urgência inadiável também serão tolerados.

Além das pessoas nas ruas, a Guarda recebeu 122 ligações na última noite.