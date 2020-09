Grupo de pescadores resgata soldados do Exército que estavam à deriva no Rio Paraguai

(Foto: Arquivo)

Um grupo de campo-grandenses, que estavam pescando no Rio Paraguai, no município de Corumbá (MS), resgataram, por volta das 12 horas da última quarta-feira (03/09), cinco soldados do Exército, que tinham naufragado na manhã do mesmo dia na região da Baía Gaíva, depois da barra do Rio São Lourenço, ao norte da cidade. A área é passagem obrigatória para quem vai pescar no Porto Índio ou na Baía Uberaba, pontos mais famosos de pesca no Pantanal.

Segundo o coronel bombeiro Augusto dos Santos Ayres, ele e o médico Paulo de Tarso Delfini estavam na lancha de pesca pilotada por Adenilson Silva Cintra, do Barco Hotel Lord do Pantanal, quando avistaram um tonel de combustível, na cor branca, boiando na região da Baía Gaíva. “Ao chegarmos mais perto, vimos mochilas do Exército e, mais adiante, estavam três soldados fardados abraçados uns nos outros e tremendo de frio”, recordou.

Ele informa que os soldados do Exército foram imediatamente resgatados e contaram que tinham naufragado por volta das 8 horas, quando estavam se deslocando para a base da 18º Brigada de Infantaria de Fronteira do Exército, no Porto do Índio. Como estava ventando muito, o barco virou e eles tiveram de ficar abraçados até que alguém os resgatassem. Eu coloquei as mochilas deles e os nossos equipamentos em outra lancha para voltarmos para o Barco Hotel Lord do Pantanal e a que a gente estava levou eles para o Porto do Índio”, informou.



A área da Baía Gaíva é um dos pontos mais famosos de pesca no Pantanal

O coronel Augusto Ayres conta ainda que, no caminho para o Porto Índio, a lancha encontrou outros dois soldados do Exército, que também tinham naufragado e, devido ao vento, foram levados para longe dos outros três. A boa notícia é que ninguém ficou ferido e os cinco soldados foram resgatados com vida, mas, como estavam há mais de quatro horas dentro da água fria, eles estavam com hipotermia”, relatou.

O médico Raphael Ortiz Bigatão, que também estava no grupo de pesca do Barco Hotel Lord do Pantanal, completou que a região é conhecida por formar ondas muito altas devido à força do vento e quem não conhece a região acaba sofrendo acidentes. “Mais tarde, a gente ficou sabendo que o Exército conseguiu recuperar o barco que afundou, pois o vento tinha parado e água já estava mais baixa. Porém, na hora do acidente até a hora do resgate ainda ventava muito e a água estava muito fria. Por isso, os soldados estavam com sintomas de hipotermia. Se não tivessem sido resgatados logo, o risco de morte era alto”, avaliou