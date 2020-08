Grupo de advogados é investigado por coagir vítima de agressão doméstica

Na manhã de hoje (5), a Polícia Civil de Rio Brilhante, a 165 km de Campo Grande, mandato judicial de busca e apreensão contra grupo de advogados, investigados por coagir vítima de violência doméstica - (Foto: Divulgação/Polícia Civil)

Na manhã de hoje (5), a Polícia Civil de Rio Brilhante, a 165 km de Campo Grande, cumpriu o mandato judicial de busca e apreensão contra um grupo de advogados, investigados por coagir uma vítima de violência doméstica.

De acordo com as investigações, a vítima que teria sido mantida em cárcere privado, bem como sofrido lesões corporais e estupro, por seu ex-namorado que ainda se encontra foragido, foi ameaçada novamente e coagida a alterar a versão que apresentou, no momento em que comunicou os fatos. Por medo, a vítima teria, inclusive, assinado sem ler, uma procuração a um advogado e uma petição dizendo que teria sido pressionada pelos policiais e seus familiares a mentir.

No total, foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão em endereços residenciais e profissionais dos advogados. A operação contou com o apoio da Delegacia de Polícia de Nova Alvorada do Sul e SIG/Dourados, bem como teve a participação de membros da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), tal como preconiza a Lei 8.906/94.