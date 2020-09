Governo investe R$ 5,4 milhões em munições para a Polícia Civil e Militar

Serão compradas mais de 1,3 milhão de unidades - ( Foto: Divulgação/ Secom GOV MS)

O Governo de MS, por meio da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, está adquirindo munições para capacitação e uso operacional de suas forças policiais. Serão compradas mais de 1,3 milhão de unidades totalizando o investimento de R$2,9 milhões para a Polícia Civil e R$ 2,5 milhões para a Polícia Militar, conforme contratos publicados no Diário Oficial n° 10.281 (págs.53 e 54).

“Recebemos alguns armamentos especializados e estávamos aguardando parte deste material para poder capacitar nossos soldados e liberar seu uso nas operações”, explicou o comandante Geral da Polícia Militar do MS, Coronel Marcos Paulo Gimenez, destacando que a compra também ajudará na capacitação dos alunos dos cursos de formação de praças e oficiais, em andamento.

Para o delegado Devair Aparecido Francisco, diretor da ‘Academia de Polícia Civil Delegado Júlio César da Fonte Nogueira (Acadepol/MS)’, o material será de grande importância na formação dos policiais: “o treinamento é importante para que nossos policiais, tanto aqueles em formação quanto em treinamento periódico, estejam sempre aptos e bem preparados na proteção da sociedade e também da pessoal.”

As munições, que serão distribuídas para todos os municípios do estado, estão em fase de produção e serão entregue em lotes fracionados até o fim de novembro. Essa compra faz parte da estratégia de melhoria da estrutura e condições de trabalho das forças de segurança de um dos estados mais seguros do país.