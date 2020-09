Governo do Estado promove melhorias e adequações na 2ª Delegacia da Polícia Civil de Dourados

A construção materializa um sonho de mais de 30 anos e consolida o trabalho da melhor polícia de fronteira do Brasil. - (Fotos: Arquivo Sejusp )

Responsável por atender quase metade da população de Dourados, a 2ª Delegacia da Polícia Civil do município está ganhando cara e fachada novas. O investimento em melhorias e adequações do prédio da unidade está sendo feito pelo Governo do Estado, via Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública.

Segundo o titular da unidade, delegado Francis Flávio Tadano Freire, os reparos na 2ª DP foram determinados pelo secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, Antonio Carlos Videira e tem por objetivo melhorar as condições de trabalho dos servidores, para que tenham condições de oferecer um atendimento mais adequado e eficiente ao público.

A revitalização está em ritmo acelerado e inclui pintura e reparos da fachada, adaptação de um depósito de drogas e colocação de gradil na parte externa da 2ª DP. “Essa adaptação do depósito vai melhorar as condições de acondicionamento dos entorpecentes apreendidos, garantindo segurança na custódia, bem como melhorar a questão da segurança orgânica, com a instalação das grades na parte externa da delegacia”, garante o delegado.

Mesmo com as adequações que estão sendo realizadas pela Sejusp, o atendimento ao público continua normal na 2ª DP de Dourados. A previsão é que os reparos sejam concluídos em até 60 dias.

Mais obras

Também em Dourados, o Governo do Estado, por meio da Sejusp está revitalizando a Unidade Regional de Perícias, que está ganhando pintura nova. Já no Corpo de Bombeiros Militar está sendo feita a substituição da estrutura de cobertura e do telhado, além da substituição da rede elétrica e do cabeamento estruturado de voz e dados do 2º Grupamento de Bombeiros Militar de Dourados.

Nova sede do DOF

No início do mês o governador Reinaldo Azambuja esteve em Dourados e assinou a ordem de serviço autorizando o início das obras da nova sede do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) e da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira (Defron).

Serão mais de R$ 5,1 milhões investidos em um prédio de 1.434 metros quadrados. Elaborado pela segurança pública, o projeto da unidade contempla salas de treinamento, inteligência e logística, além de um heliporto e uma área específica para depósito de veículos apreendidos do tráfico. A construção materializa um sonho de mais de 30 anos e consolida o trabalho da melhor polícia de fronteira do Brasil.

“A sede atual ficou pequena. Ela tem mais de 25 anos. Como a área de atuação do DOF aumentou desse tempo para cá, precisávamos de um complexo moderno para atender toda a demanda”, explicou o governador Reinaldo Azambuja, durante a assinatura da ordem de serviço para início das obras.

Melhorias para a Polícia Civil

Levantamentos e estudos estão sendo feitos para revitalizar os prédios da 1ª Delegacia e da Delegacia Regional de Polícia Civil de Dourados (DRP de Dourados). Entre outras adequações, estão previstas para a 1ª DP a modernização da recepção e a implantação de um parlatório, visando melhorar a segurança no atendimento aos presos. Já para a DRP há previsão de substituição dos pisos, instalação de rampas de acesso, corrimãos e adaptação de sanitários, melhorando a acessibilidade e modernizando a unidade.

As melhorias nas unidades da Polícia Civil são celebradas pelo delegado Regional de Dourados, Lupércio Degerone. “Proporciona ao público interno melhor estrutura e condições de trabalho, além de otimizar o espaço para o público externo, melhorando assim os serviços que prestamos à população, que é a quem devemos servir e proteger”, afirma.

Para o secretário de Justiça e Segurança Pública, os mais de R$ 6 milhões em investimentos feitos pelo Governo do Estado em Dourados, representam um marco para a segurança pública. “Permite prestarmos um melhor serviço para toda a população de Mato Grosso do Sul e do resto do país, já que a maioria dos grandes carregamentos de drogas, de contrabando e de armas, que tem como destino os estados vizinhos ou outros continentes, são apreendidos na região de Dourados e esses investimentos validam e reconhecem esse trabalho”, assegura Antônio Carlos Videira.